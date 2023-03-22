Биткоин приблизился к отметке 29 000 долларов США впервые с июня
Крупнейшая цифровая валюта по рыночной стоимости выросла на 2,3 процента до $28 793 в 10:57 утра в Нью-Йорке.
Биткоин приблизился к отметке $29 000 впервые с июня, когда чиновники Федеральной резервной системы собрались, чтобы решить, стоит ли приостановить серию повышений процентных ставок.
Крупнейшая цифровая валюта по рыночной стоимости выросла на 2,3 процента до $28 793 в 10:57 утра в Нью-Йорке. В этом году биткоин вырос примерно на 70 процентов.
В последние недели цены на криптовалюты снова выросли на фоне кризиса в финансовом секторе США и Европы, которому поддались три американских банка и который стал причиной поглощения UBS Group AG компании Credit Suisse Group AG в выходные.
Сторонники цифровых активов говорят, что их сектор выигрывает, поскольку инвесторы понимают, что токены находятся вне досягаемости правительств и далеки от любых проблем, возникающих с различными кредиторами.
Опубликовано: Иван Ободов