Цена криптовалюты Cardano выросла более чем на 8% за 24 часа

За последние 24 часа цена Cardano выросла на 8,95% до $0,38, это продолжает положительную тенденцию с прошлой неделию

За последние 24 часа цена Cardano выросла на 8,95% до $0,38.

Это продолжает положительную тенденцию с прошлой недели, когда цена Cardano выросла на 16,00% с $0,33 до текущей цены.



Объем торгов валютой за последнюю неделю вырос на 67,00%, а общее предложение валюты в обращении увеличилось на 0,55% и составило более 35,05 млрд. долларов, что составляет 77,88% от пикового предложения в 45,00 млрд. долларов.

По рыночной капитализации ADA в настоящее время занимает 7 место с капитализацией 13,43 миллиарда.