Министерство торговли Перу начинает экспорт винограда в Японию

Перу начинает экспорт винограда в Японию с потенциалом в 17 миллионов долларов.

В эту среду вступило в силу разрешение на ввоз перуанского винограда на японский рынок, что, по мнению правительства Андской страны, означает экспортный потенциал этого продукта в размере 17 миллионов долларов, сообщили официальные источники.



В своем заявлении Министерство внешней торговли и туризма Перу объяснило, что это разрешение вступило в силу после официальной публикации закона, изданного Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, в официальном вестнике страны.



Он добавил, что благодаря этому Перу сможет экспортировать 26 сортов винограда на рынок, насчитывающий 125 миллионов потенциальных потребителей, и отметил, что "экспортный потенциал свежего винограда в Японию составляет 17 миллионов долларов".

Кроме того, этот продукт достиг 53 рынков, - добавили в министерстве, отметив, что основными регионами экспорта винограда являются прибрежный регион Ика и северные регионы Пьюра, Ламбаеке и Ла Либертад.