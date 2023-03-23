Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок Западом оружия Киеву

Экс-президент России Дмитрий Медведев предупредил об угрозе ядерной войны в мире.

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев высказался о наростании ядерной угрозы в мире.

По словам Медведева, из-за того, что страны Запада продолжают поставлять помощь Вооруженным силам Украины, риск ядерной войны лишь возрастает.

"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Великобритании заявили о возможных поставках Киеву снарядов с урановой начинкой.