Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок Западом оружия Киеву
Экс-президент России Дмитрий Медведев предупредил об угрозе ядерной войны в мире.
Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации и бывший президент страны Дмитрий Медведев высказался о наростании ядерной угрозы в мире.
По словам Медведева, из-за того, что страны Запада продолжают поставлять помощь Вооруженным силам Украины, риск ядерной войны лишь возрастает.
"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Напомним, что в Великобритании заявили о возможных поставках Киеву снарядов с урановой начинкой.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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