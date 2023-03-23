Экипаж российского С2-27 наградили за перехват американского БПЛА MQ-9 над Черным морем
Пилотов российского штурмовика наградили медалями после инцидента с БПЛА MQ-9 над Черным морем.
В эфире российского телевидения показали церемонию награждения пилотов российского штурмовика Су-27, которые прославились благодаря недавнему инциденту над Черным морем.
Российским летчикам вручили Орден Мужества, а также "Золотую звезду". Почетные награды пилотам вручал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Напомним, что после столкновения российского штурмовика Су-27 с американским дроном Reaper MQ-9 дрон армии США был уничтожен Вашингтоном и упал на дно Черного моря.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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