Экипаж российского С2-27 наградили за перехват американского БПЛА MQ-9 над Черным морем

Пилотов российского штурмовика наградили медалями после инцидента с БПЛА MQ-9 над Черным морем.

В эфире российского телевидения показали церемонию награждения пилотов российского штурмовика Су-27, которые прославились благодаря недавнему инциденту над Черным морем.

Российским летчикам вручили Орден Мужества, а также "Золотую звезду". Почетные награды пилотам вручал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Напомним, что после столкновения российского штурмовика Су-27 с американским дроном Reaper MQ-9 дрон армии США был уничтожен Вашингтоном и упал на дно Черного моря.