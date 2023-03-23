Пригожин предложил главе Госдепа США Блинкену реализовать совместный проект в Африке
Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин предложил США принять участие в совместном проекте.
Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к главе Госдепартамента Соединенных Штатов Америки и предложил ему реализовать в Африке совместный российско-американский проект.
Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, Пригожин обратился к Энтони Блинкену в личном письме, в котором и изложил свое предложение по сотрудничеству.
При этом никаких подробностей данного проекта Пригожин не стал раскрывать.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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