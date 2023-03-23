Лукашенко: Россия отправит в Беларусь снаряды с урановой начинкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о том, как Россия ответ на поставки оружия Киеву.

Белорусский президент вчера, 22 марта, посетил мемориальный комплекс "Хатынь", где почтил память людей. погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

Также он высказался о конфликте на территории Украины. В частности, Александр Лукашенко прокомментировал информацию о возможной отправке в Украину снарядов с обогащенным ураном.

По словам Лукашенко, в таком случае Россия поставит в Беларусь боеприпасы с настоящим ураном. Белорусский лидер отметил, что если лидеры Запада являются безумцами, то они сами дадут этому толчок.