Пригожин предложил главе Госдепа Блинкену профинансировать проект ЧВК Вагнер в Африке
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обратился с необычным предложением к Соединенным Штатам.
Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в личном письме обратился к главе Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкену.
Пригожин, сообщают российские средства массовой информации, предложил Вашингтону профинансировать некий проект ЧВК Вагнер в Африке.
"Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо и предложил профинансировать совместный проект в Африке", - пишет тг-канал Военкоры русской весны.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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