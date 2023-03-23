Пригожин предложил главе Госдепа Блинкену профинансировать проект ЧВК Вагнер в Африке

Лукашенко предостерег Запад от передачи Украине боеприпасов с обедненным ураном

Президент Александр Лукашенко, которого цитирует агентство РИА Новости заявил, что Беларусь получит боеприпасы с "настоящим ураном" из России, если Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном.

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