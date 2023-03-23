Пригожин предложил главе Госдепа Блинкену профинансировать проект ЧВК Вагнер в Африке

2023-03-23 05:19

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обратился с необычным предложением к Соединенным Штатам.

Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в личном письме обратился к главе Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Пригожин, сообщают российские средства массовой информации, предложил Вашингтону профинансировать некий проект ЧВК Вагнер в Африке.

"Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо и предложил профинансировать совместный проект в Африке", - пишет тг-канал Военкоры русской весны.