ИИХФ на год продлила отстранение от соревнований хоккейных сборных России и Беларуси

Хоккейные сборные России и Беларуси, а также клубные команды из этих стран по соображениям безопасности не смогут участвовать в международных играх в сезоне-2023/24, сообщила Международная федерация (ИИХФ).

"Совет ИИХФ принял решение, что включать сборные России и Беларуси в соревнования под его эгидой пока небезопасно и невозможно в предстоящем сезоне 2023/24", — говорится в сообщении Международной федерации хоккея.

ИИХФ официально отстранила сборные и клубы России и Беларуси от международных соревнований во всех возрастных категориях после начала СВО в Украине.

Также было объявлено, что у Санкт-Петербурга отобрали организацию чемпионата мира-2023 — запланированное на май мероприятие перенесли в финский Тампере и латвийскую Ригу.

"Слишком рано возвращать Россию и Беларусь в наши соревнования", — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф после заседания правления организации.

В качестве причины такого решения он назвал слишком большой риск для безопасности игроков, судей и болельщиков.

ИИХФ заявила, что вновь рассмотрит ситуацию в марте 2024 года, в преддверии квалификационных игр зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо.