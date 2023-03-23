Помпео: Байден совершил стратегическую ошибку, недооценив последствия встречи Байдена и Си Цзиньпина

Экс-госсекретарь США Майк Помпео сообщил о стратегической ошибке администрации Джо Байдена.

Майк Помпео был государственным секретарем Соединенных Штатов Америки в годы президентства Дональда Трампа. Сейчас он раскритиковал бездействие администрации действующего президента Джо Байдена.

По словам Помпео, нынешнее руководство страны совершило стратегическую ошибку, недооценив встречу Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая прошла столице Российской Федерации.

К слову, многие мировые средства массовой информации пишут о том, что встреча лидеров России и Китая ознаменовала то, что скоро появится новый, многополярный мировой порядок.