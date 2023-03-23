Helsingin Sanomat: Китай получает максимальную выгоду от событий в Украине

Китай, который остается нейтральным в конфликте в Украине, получает от этого максимальную выгоду.

Издание Helsingin Sanomat пишет о том, что Пекин получает от конфликта на территории Украины максимальное количество выгоды, оставаясь при этом нейтральным.

В частности, источник напоминает о том, что Китайская народная республика закупает и России нефть и газ по крайне выгодным для себя ценам. В настоящие момент РФ - это основной поставщик энергоресурсов в Поднебесную.

Также китайские производители занимают все большие объемы рынка электроники и автомобилей в России после ухода из страны большинства западных компаний.