Helsingin Sanomat: Китай получает максимальную выгоду от событий в Украине
Китай, который остается нейтральным в конфликте в Украине, получает от этого максимальную выгоду.
Издание Helsingin Sanomat пишет о том, что Пекин получает от конфликта на территории Украины максимальное количество выгоды, оставаясь при этом нейтральным.
В частности, источник напоминает о том, что Китайская народная республика закупает и России нефть и газ по крайне выгодным для себя ценам. В настоящие момент РФ - это основной поставщик энергоресурсов в Поднебесную.
Также китайские производители занимают все большие объемы рынка электроники и автомобилей в России после ухода из страны большинства западных компаний.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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