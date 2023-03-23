Разрушительный торнадо пронеся над городом Монтебелло на юге Калифорнии

Торнадо, которые привычны для центральных равнин США обрушились на Калифорнию, причинив значительные разрушения в городе Монтебелло, неподалеку от Лос-Анджелеса.

«Торнадо сорвало крышу здания. Все стекла автомобиля были разбиты. Машины были уничтожены, был хаос », — рассказал очевидец местному каналу KTLA.

По предварительным оценкам Национальной метеорологической службы NWS, скорость ветра торнадо достигала почти 140 км/ч.

Торнадо пришли на смену сильным дождям и снежным бурям, которые в начале года обрушились на Калифорнию, причинив значительный ущерб инфраструктуре. Здесь по-прежнему сохраняется опасность возникновения наводнений.