Разрушительный торнадо пронеся над городом Монтебелло на юге Калифорнии
Торнадо, которые привычны для центральных равнин США обрушились на Калифорнию, причинив значительные разрушения в городе Монтебелло, неподалеку от Лос-Анджелеса.
«Торнадо сорвало крышу здания. Все стекла автомобиля были разбиты. Машины были уничтожены, был хаос », — рассказал очевидец местному каналу KTLA.
По предварительным оценкам Национальной метеорологической службы NWS, скорость ветра торнадо достигала почти 140 км/ч.
Торнадо пришли на смену сильным дождям и снежным бурям, которые в начале года обрушились на Калифорнию, причинив значительный ущерб инфраструктуре. Здесь по-прежнему сохраняется опасность возникновения наводнений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Николай Скира
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