Полицейский был тяжело ранен в Германии во время спецоперации против ультраправых «Граждан Рейха»
Полиция семи земель Германии провела обыски в связи с расследованием ультраправого движения "Граждане Рейха". Deutsche Welle сообщает, что один из офицеров был подстрелен.
Спецоперация была проведена в среду, 22 марта. Полицейские провели обыски в квартирах 19 человек, связанных с ультраправым движением "Граждане Рейха" (Reichsbuerger), не признающим Федеративную Республику Германии легитимным государством, указывает общественный телеканал ARD.
Следователи провели обыски в домах в Баварии, Нижней Саксонии и Саксонии, среди прочего, где живут участвующие в движении полицейские и военные. Они якобы сформировали другие группы, которые, по данным DW, "характеризуются крайней враждебностью к государству".
По данным СМИ, во время операции один из участников выстрелил в полицейского, который получил тяжелое ранение. Нападавший был задержан, и прокуратура квалифицировала его действия как покушение на убийство.
Последняя акция против "Граждан Рейха" была проведена 7 декабря прошлого года. Тогда 23 человека были арестованы и обвинены в подготовке терактов и государственного переворота.
Среди них были Генрих XIII, принц одного из старинных немецких дворянских родов, Биргит Мальзак-Винкеманн, бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также командир одного из элитных подразделений бундесвера .
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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