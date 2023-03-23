США намерены модернизировать биолаборатории в странах бывшего СССР
Вашингтон собирается заняться усовершенствованием биолабораторий в постсоветских странах.
Информационное агентство Sputnik со ссылкой на Russia Today пишет о том, что Соединенные Штаты намерены заняться модернизацией биолабораторий в постсоветских странах.
Отмечается, что лаборатории в в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Грузии и Казахстане будут усовершенствованы.
"Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США выделило средства и ищет подрядчиков в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Грузии и Казахстане", - пишет Sputnik.
Отмечается, что там будут проводиться тренинги по безопасности, а также пройдет техобслуживание.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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