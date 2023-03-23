Лукашенко предостерег Запад от передачи Украине боеприпасов с обедненным ураном

Президент Александр Лукашенко, которого цитирует агентство РИА Новости заявил, что Беларусь получит боеприпасы с "настоящим ураном" из России, если Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном.

В среду на встрече с журналистами Александр Лукашенко прокомментировал информацию о передаче Украине Великобританией боеприпасов с обедненным ураном.

"Если только этот боеприпас сдетонирует на российских военных позициях, вы увидите, ответ будет ужасным, это будет уроком для всей планеты. Россия предоставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если западные страны сойдут с ума, они дадут толчок этому процессу", — сказал он.

По словам Лукашенко, передача ракет Украине "не останется безнаказанной". Он также отметил, что разговоры о таких поставках — это просто "лепет" и "если западные лидеры будут действовать разумно, они этого делать не будут".

В понедельник, 20 марта госсекретарь Минобороны Великобритании Аннабель Голди подтвердила, что Украине будут переданы танки Challenger 2 вместе с боеприпасами — бронебойными снарядами, которые содержат обедненный уран. Владимир Путин в ответ предостерег от реакции России.