Посол Польши возвращается в Израиль после двухлетнего перерыва миссии

Польский посол вернется в Израиль в соответствии с двусторонней договоренностью, заявил глава израильской дипломатии Эли Коэн в среду, 22 марта.

Польша отозвала своего посла в Израиле в 2021 году после аналогичного жеста из Иерусалима.

Поводом для разрыва отношений стало принятие Польшей закона, ограничивающего претензии в отношении имущества, награбленного во время Второй мировой войны, который Израиль назвал «антисемитским».

«Я приехал сюда, чтобы восстановить отношения между нашими двумя странами (...) Я счастлив, что мы договорились о возвращении посла Польши в Израиль», — заявил Эли Коэн, посетивший Варшаву, во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой. Збигнев Рау.

Польское законодательство установило тридцатилетний срок исковой давности на такое имущество, которое было в свое время конфисковано коммунистическим режимом.

Отвергая обвинения, Варшава пояснила, что закон должен прежде всего предотвращать мошенничество.

В ходе визита Эли Коэна между двумя странами было также подписано соглашение о возобновлении молодежного культурного обмена, такие поездки были прекращены в 2022 году.

Варшава обвинила Израиль, в частности, в том, что поездки молодежи в Польшу касались почти исключительно мест памяти и лагерей смерти, и что эти группы находились под наблюдением вооруженных израильских охранников.