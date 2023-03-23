Китай заявил о вторжении эсминца ВМС США в свои территориальные воды

2023-03-23 07:04

Американский военный корабль зашел в китайские территориальные воды, сообщили в Пекине.

В Китае заявили а вторжении корабля Военно-морского флота Соединенных Штатов Америки в свои территориальные воды.

Отмечается, что американский эсминец вошел акваторию островов Сиша в Южно-Китайском море.

"Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша в Южно-Китайском море", - передает телеграм-канал Топор Live