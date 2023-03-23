Большинство поляков выступают за абсолютный запрет на въезд граждан России

Большинство респондентов выступают за то, чтобы Польша ввела абсолютный запрет на въезд граждан России на свою территорию с деловыми и туристическими целями.

Это следует из опроса UCE Research, который был проведен для портала для Onet. Более половины опрошенных придерживаются мнения, что действительно стоит опасаться вооруженного нападения России в ближайшие годы.

Респондентов спрашивали, должна ли Польша ввести абсолютный запрет на въезд для россиян, прибывающих с деловыми и туристическими целями, и реалистичен ли, по их мнению, сценарий вооруженного нападения России в ближайшие годы.

На первый вопрос утвердительно ответили 71,1% респондентов (ответ "определенно да" выбрали 42,2%, "скорее да" - 28,9%). Только 4,4% категорически не согласны с этими выводами, причем "скорее против" закрытия границы для россиян было 12,2% опрошенных.

За запрет въезда для граждан России чаще всего высказывались люди в возрасте 75-80 и 55-64 лет, имеющие начальное профессиональное образование и зарабатывающие 7-9 тысяч злотых в месяц.

Против закрытия границы для россиян чаще всего выступали люди 65-74 и 18-24 лет с высшим и начальным/средним образованием, выходцы из городов .

Вторгнется ли Россия в Польшу? Такие опасения есть у более половины опрошенных.

Опрос показывает, что в общей сложности 51,6% респондентов считают, что действительно стоит опасаться вооруженного нападения России на Польшу в ближайшие годы.

Противоположного мнения придерживаются 33,9% респондентов. Чаще всего это люди в возрасте 35-44 и 18-24 лет с высшим и средним образованием.

Опрос был проведен 17-19 февраля 2023 года с использованием метода CAWI (Computer Assisted Web Interview) UCE RESEARCH для портала Onet.pl на репрезентативной выборке из 1005 взрослых поляков в возрасте 18-80 лет.