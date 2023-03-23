Эрдоган объявил о намерении в ближайшие дни обсудить с Путиным зерновую сделку
Президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что в ближайшее время поговорит с Владимиром Путиным.
Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни по телефону созвонится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения зерновой сделки.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить Владимиром Путиным в ближайшие пару дней по телефону. Они обсудят зерновую сделку", - пишет тг-канал "Раньше всею Ну почти".
Также отметим, что в интервью CNN Turk Эрдоган заявил, что Турция останется нейтральной в конфликте между Российской Федерацией и Украиной.
Напомним, что ранее Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней, Турция же заявила о намерении продлить соглашение на 120 дней. В РФ в ответ потребовали снять санкции с сельхозпродукции РФ в обмен на продление сделки на дополнительные два месяца.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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