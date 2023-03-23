В Мелитополе утром 23 марта прозвучал сильнейший взрыв

В подконтрольном российской стороне городе Мелитополе прозвучал сильнейший взрыв.

В подконтрольном Российской Федерации Мелитополе утром 23 марта прозвучал сильнейший взрыв. Об этом заявил экс-мэр города Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Также сегодня сообщалось о том, что сотрудники российских спецслужб в Мелитополе задержали диверсионно-разведывательную группу из Украины. Отмечается, что в их автомобиле были обнаружены несколько автоматов, пять сотен патронов и гранаты.

Сейчас российские спецслужбы проводят проверку по данному инциденту.