Немецкий Legoland открывается для посетителей, но расследование аварии на американских горках не завершено

Спустя семь месяцев после аварии на американских горках, в результате которой более 30 человек получили ранения в парке развлечений Legoland, следователи получили заключение эксперта о ее причинах.

Напомним, что 11 августа 2022 года поезд американских горок Feuerdrachen врезался в идущий перед ним в немецком парке развлечений Legoland. Пострадал 31 человек, при этом один тяжело. Следствие по аварии пока не завершено.

В этом году в эксплуатацию введут новые американские горки, которых еще не было ни в одном другом Legoland мира.

Оператор обещает, что взрослые, подростки и дети будут в восторге от поездки вверх ногами по маршруту. Трек уже выпущен для детей младшего школьного возраста, если их рост не менее 1,20 метра.

По данным компании, семейные американские горки и тематическая зона станут крупнейшим и самым дорогим расширением парка за его 20-летнюю историю.

Год назад Legoland объявила об инвестиционных затратах в размере более 15 миллионов евро. Парк развлечений открывается в этом году с 25 марта по 5 ноября.