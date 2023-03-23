Лукашенко назвал Польшу гиеной Европы и заявил, что обсудит с Путиным как поставить Варшаву на место

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша - это тоталитарная страна и подчеркнул, что продолжит разговор о РП с Владимиром Путиным, чтобы "поставить ее на место", сообщает агентство PAP.

Во время своего выступления в Хатыни 22 марта белорусский президент также предостерег от передачи Украине снарядов с обедненным ураном, что планирует сделать Великобритания. Он заявил, что если это произойдет, "Россия предоставит Беларуси боеприпасы с "настоящим ураном".

Поощрять эскалацию боевых действий в Украине — не лучшая идея. Вместо этого вы должны двигаться к миру", - сказал Александр Лукашенко, коснувшись в своем выступлении и Польши.

Александр Лукашенко заявил, что Польша — тоталитарная страна, о чем он расскажет во время встречи с Владимиром Путиным.

"Американцы там сидят. Там нет ни суверенитета, ни независимости. Свободного выбора нет. Поляки не глупые люди. Но кто их слушает? Государство настолько тоталитарно, что дальше развиваться не будет. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, — как поставить Польшу на место. Это гиена Европы. Они готовятся воевать с нами. Пусть попробуют", – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко уже не в первый раз называет Польшу "гиеной Европы". В середине февраля этого года во время встречи с журналистами белорусский президент пригласил Джо Байдена приехать в Минск, чтобы обсудить вопрос мира в Украине.

При этом он заявил, что американский президент, вероятно, не воспользуется этим приглашением, а на пути будет стоять "Польша, которая является гиеной Европы".

Отметим, что термин "гиена Европы" в отношении Польши приписывают премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, однако, вопреки домыслам, ни в одной речи сэра Черчилля подобного определения нет.