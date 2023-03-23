Лавров рассказал, почему тур Повалий по Сибири провалился
Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что причиной провала тура украинской исполнительницы Таисии Повалий по Сибири является СВО в Донбассе.
Несмотря на то, что украинская певица Таисия Повалий приняла сторону России в ситуации со спецоперацией, россияне относятся к ней настороженно.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что именно военные действия в Украине стали причиной провала концертного тура артистки по городам Сибири.
2 выступления пришлось отменить из-за того, что билеты не были раскуплены.
Такую реакцию в отношении украинской знаменитости со стороны сограждан Лавров назвал патриотизмом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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