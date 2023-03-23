Лавров рассказал, почему тур Повалий по Сибири провалился

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что причиной провала тура украинской исполнительницы Таисии Повалий по Сибири является СВО в Донбассе.

Несмотря на то, что украинская певица Таисия Повалий приняла сторону России в ситуации со спецоперацией, россияне относятся к ней настороженно.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убежден, что именно военные действия в Украине стали причиной провала концертного тура артистки по городам Сибири.

2 выступления пришлось отменить из-за того, что билеты не были раскуплены.

Такую реакцию в отношении украинской знаменитости со стороны сограждан Лавров назвал патриотизмом.