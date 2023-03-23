Мясников получил серьезный ожог во время съемок своего шоу Доктор Мясников
Известный теледоктор Александр Мясников получил серьезную травму во время съемок собственного шоу "Доктор Мясников", которое выходит в эфир канала "Россия-1".
Причиной ожога ведущего Александра Мясникова на съемках проекта канала "Россия-1" стала химическая реакция воды и калия.
Теледоктор называет инцидент производственной травмой.
О происшествии Мясников рассказал на своей страничке в запрещенной сегодня в России социальной сети.
Александр имел неосторожность опустить калий в колбу с водой. Капли на руке и остатки калия вступили в реакцию, а кожа конечности доктора потемнела.
Звезда экрана считает, что ему нужно было лучше учиться в школе, тогда бы такой ситуации не произошло.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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