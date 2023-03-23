Оксана Самойлова рассказала о самочувствии дочери после избиения в школе
Модель сообщила, что девочка переживает, но справляется. Блогер высказала уверенность, что в дальнейшем все будет хорошо.
Общественность была огорошена новостью об избиении дочери Оксаны Самойловой в школе, которую ударил мальчик. После инцидента модель вышла на связь и рассказала, как сейчас себя чувствует девочка и как она справляется со стрессом, сообщает СтарХит.
В семье Джигана в последнее время регулярно случаются неприятности: то рэпер сам не появляется дома и живет вдали от жены и детей, то его жена попадает в больницу.
Вчера старшая дочь звездной пары пострадала от ученика. Самойлова рассказала:
Ариела говорит: „Меня избили в школе“... . Ее реально побил мальчик. Мальчик побил девочку!
Даже не могу передать, какие эмоции я испытала в момент, когда дочь это рассказала! Просто какой-то животный инстинкт — защищать, — поделилась блогер.
Через пару часов Оксана показала Ариелу и рассказала о настроении девочки после случившегося.
Ари в порядке. Конечно, переживает, но все хорошо будет, — уверяет она.
Ранее подросток остро воспринимала разлад в семье и пыталась поддержать маму. Школьница передала Оксане письмо, в котором высказала свлова благодарности матери:
Ты — пример для многих, и для нас тоже. Ты хорошая мама, лучшая на свете. Каждый день нас радуешь, чем можно.
Понимаю, что тебе трудно, очень стараюсь тебя поддержать. Тем более, что у тебя четыре ребенка, но ты справляешься.
Очень люблю тебя и желаю, чтобы твои мечты и идеи сбывались, — успокаивала Ариела.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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