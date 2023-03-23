Бородина сообщила об отношении французов к русским

Ведущая Ксения Бородина рассказала о том, как относятся к русским во Франции.

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина рассказала, что во Франции к туристам из России относятся хорошо.

Звезда экрана сообщила, что, пребывая в чужой стране, не стыдилась того, что она россиянка.

Никакой ненависти к русским со стороны местных жителей Ксения не наблюдала. А один таксист, услугами которого пользовалась знаменитость, услышав русскую речь, заявил, что разжигание ненависти недопустимо.

Бородина также отметила, что в Париже была поражена кучами мусора на улицах, которые даже никто не думал убирать, отметив, что в РФ такого нет.