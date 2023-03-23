Бородина сообщила об отношении французов к русским
Ведущая Ксения Бородина рассказала о том, как относятся к русским во Франции.
Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина рассказала, что во Франции к туристам из России относятся хорошо.
Звезда экрана сообщила, что, пребывая в чужой стране, не стыдилась того, что она россиянка.
Никакой ненависти к русским со стороны местных жителей Ксения не наблюдала. А один таксист, услугами которого пользовалась знаменитость, услышав русскую речь, заявил, что разжигание ненависти недопустимо.
Бородина также отметила, что в Париже была поражена кучами мусора на улицах, которые даже никто не думал убирать, отметив, что в РФ такого нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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