Арнольд Шварценеггер раскрыл стратегию своего похудения
Поддерживать хорошую форму звезде помогает привычка на ужин есть питательный вегетарианский суп, но калории актер не считает.
Актер Арнольд Шварценеггер рассказал об очень простой стратегии, помогающей ему сбросить вес, сообщает Рамблер со ссылкой на Insider.
Бодибилдер признался, что калории в своем рационе никогда не считал. Секрет, который всегда помогал ему быстро худеть, — сокращение потребляемой пищи.
Иногда я завтракаю позже, чем обычно. Ем после тренировки яйца либо йогурт с мюсли, — поделился он.
Поддерживать хорошую форму звезде помогает привычка на ужин есть питательный вегетарианский суп. Туда входят оливковое масло, тмин, лимонный сок, соль и перец, нут, обезжиренный йогурт, свежие травы. В бульон, кроме того, добавляют чеснок, цуккини, шпинат, лук или другие овощи.
Диетолог Светлана Павличенко ранее оценила полезность отказа от пищи животного происхождения. Эксперт отметила, что кратковременное вегетарианство приносит пользу здоровью.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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