Сторонники Трампа отправили ему 1,5 млн долларов после его заявления об аресте

Кампания, которую экс-президент США объявил в своей соцсети принесла около 500 тыс. долларов в день, сообщают американские СМИ.

Напомним, что экс-президент заявил, что его арестуют во вторник, 21 марта, по обвинению в незаконных выплатах во время избирательной кампании 2016 года.

В Truth Social Трамп сделал заявление об опаности ситуации для нации и призвал подписчиков вступать в ряды "защитников" с небольшим взносом для проведения кампании.

За три дня, как утверждают многие американские СМИ, бывшему президенту удалось собрать 1,5 млн долларов.

Эксперты оценивают эту кампанию более успешной по сбору донатов, чем та, что началась в ноябре 2022 года, когда Трамп объявил, что намерен выступить на президентской гонке 2024 года.