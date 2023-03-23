Павлиашвили благодарен Пугачевой за свою популярность

Сосо Павлиашвили признался, что известность получил во многом благодаря Алле Пугачевой.

Исполнитель Сосо Павлиашвили безмерно благодарен своей коллеге Алле Пугачевой за то, что та помогла продвижению его композиций на радио.

Также артист стал одним из участников "Рождественских встреч" Аллы Борисовны.

Павлиашвили не сомневается, что, если бы не Пугачева, не видать ему такой популярности.

Певец утверждает, что исполнительница помогла раскрутиться не только ему одному, а многим. Имен тех, популярности кого еще способствовала именитая артистка, Павлиашвили называть не стал.