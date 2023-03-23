Рубальская отрицает, что когда-либо конфликтовала с Пугачевой
Поэтесса Лариса Рубальская заявила, что, вопреки информации в СМИ, никаких конфликтов с Аллой Пугачевой у нее не было.
В СМИ появилась информация о том, что у Ларисы Рубальской и Аллы Пугачевой давний конфликт.
История гласит, что однажды Рубальская хотела представить Пугачевой свое очередное творение, но весь день просидела под дверью ее кабинета, причем заранее договорившись о встрече. Утверждается, что якобы с тех самых пор поэтесса не контачит с певицей.
Данные сведения автор-песенник отрицает, заверяя, что никаких конфликтов с Аллой Борисовной у нее не было.
Откровениями по поводу Лариса Алексеевна поделилась в эфире Ютуб-шоу "Откройте, Давид!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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