Пугачева платит за частную школу для своих наследников в Израиле 4 000 000 рублей в год

Исполнительница Алла Пугачева старается дать достойное образование своим младшим отпрыскам. За частную израильскую школу звездной матери каждый год приходится выкладывать по 4 000 000 в переводе на российские рубли.

Лиза и Гарри Галкины посещают одну из самых дорогих частных школ в Израиле.

Звездное семейство проживает в настоящее время в Герцлии.

Учреждение образования находится в 20 минутах езды от дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

По окончанию этой школы дети получают диплом, дающих право беспрепятственно поступать во все европейские и американские университеты.

Обучение в таком элитном заведении стоит 4 000 000 в переводе на российские рубли.