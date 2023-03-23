Пугачева платит за частную школу для своих наследников в Израиле 4 000 000 рублей в год
2023-03-23 09:38
Исполнительница Алла Пугачева старается дать достойное образование своим младшим отпрыскам. За частную израильскую школу звездной матери каждый год приходится выкладывать по 4 000 000 в переводе на российские рубли.
Лиза и Гарри Галкины посещают одну из самых дорогих частных школ в Израиле.
Звездное семейство проживает в настоящее время в Герцлии.
Учреждение образования находится в 20 минутах езды от дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
По окончанию этой школы дети получают диплом, дающих право беспрепятственно поступать во все европейские и американские университеты.
Обучение в таком элитном заведении стоит 4 000 000 в переводе на российские рубли.
Опубликовано: Наталья Гончарова