Штаты намерены не продлить визу принца Гарри из-за его признания в употреблении наркотиков
США заявили о намерении аннулировать визу королевского отпрыска, так как тот имел неосторожность признаться в употреблении запрещенных веществ.
Принц Гарри живет в Калифорнии вот уже 3 года, но американского гражданства у него нет.
Он как муж американки Меган Маркл по истечении срока действия продлевает визу, благодаря которой находится в государстве.
Очередное продление документов может быть не осуществлено по причине неосторожных заявлений Гарри о том, что он употребляет наркотики.
Примечательно, что в молодые годы королевский отпрыск употреблял более сильные вещества, а теперь, не оставив вредную привычку, перешел на лайт-вариант.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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