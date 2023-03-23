Штаты намерены не продлить визу принца Гарри из-за его признания в употреблении наркотиков

США заявили о намерении аннулировать визу королевского отпрыска, так как тот имел неосторожность признаться в употреблении запрещенных веществ.

Принц Гарри живет в Калифорнии вот уже 3 года, но американского гражданства у него нет.

Он как муж американки Меган Маркл по истечении срока действия продлевает визу, благодаря которой находится в государстве.

Очередное продление документов может быть не осуществлено по причине неосторожных заявлений Гарри о том, что он употребляет наркотики.

Примечательно, что в молодые годы королевский отпрыск употреблял более сильные вещества, а теперь, не оставив вредную привычку, перешел на лайт-вариант.