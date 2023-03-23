Спасти рассаду от паутинного клеща: защиту обеспечат простые средства
Для этого нужно приготовить специальные растворы на основе чеснока или луковой шелухи.
Коварные насекомые могут на корню уничтожить рассаду томатов или перцев даже в квартире. Первый признак, что сеянцы начал атаковать паутинный клещ, - белые точки на листьях.
Их можно обработать покупным средством (например, Фитовермом). Но, если поражение не очень большое, можно справиться и с помощью народных средств.
Первый способ - с помощью чеснока. Для этого 150 граммов чесночной кашицы залить 1 литром воды, и опрыскать растения из пульверизатора. Желательно обработать сначала 1-2 растения, чтобы оценить степень их реакции на такой курс лечения.
Второй способ - с использованием луковой шелухи. Для приготовления средства взять 200 граммов луковой шелухи, проварить до насыщенного темного цвета в 3 литрах воды.
Процедить и опрыскать готовым отваром растения.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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