Рустам Солнцев назвал Басту малодушным

Блогер Рустам Солнцев раскритиковал в пух и прах рэп-исполнителя Басту в своем последнем интервью, назвав "малодушным персонажем".

Рустам Солнцев назвал Василия Вакуленко (Басту) "малодушным персонажем" в свете конфликта артиста с блогером Димой Масленниковым.

Последнего Солнцев "величает" недалеким, так как тот, не имея стоящего контента, накрутил себе подписчиков на Ютубе.

Ссора между знаменитостями разгорелась после участия Масленникова в Ютуб-проекте "Вопрос ребром". Баста обвинил блогера в грубом отношении к своему коллеге, а тот, в свою очередь, возмутился вопросам на интимные темы, которые задавались в передаче.

По мнению Солнцева, Баста издевается над Масленниковым, а тот "кушает" унижения, и оба они "размазывают эту кашу по тарелке".