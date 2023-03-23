Вдова Грачевского Белоцерковская сообщила, что вмиг сбросила 10 килограмм из-за смерти супруга
Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская тяжело переживала кончину любимого мужа и даже похудела на 10 килограммов из-за его постери.
Екатерина Белоцерковская признается, что только-только стала отходить от смерти мужа Бориса Грачевского, хотя режиссер покинул этот мир почти 2 года назад.
Вдова призналась, что стала вмиг седой, когда умер ее возлюбленный и за день похудела на 10 килограммов. Она не знала, что так бывает, но испытала это на собственном опыте.
Женщина боится ходить на кладбище к мужу, а также не в состоянии жить в загородном доме, где была счастлива с Грачевским.
Екатерина утверждает, что ощущает там присутствие покойного супруга, от чего ей становится жутко. Белоцерковская вынуждена была по этой причине с маленьким сыном переехать в московскую квартиру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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