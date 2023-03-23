30-летняя звезда ТикТок Джехан Томас из Британии неожиданно умерла

30-летняя звезда ТикТок Джехан Томас из Британии умерла после нескольких месяцев сильнейшей головной боли.

Звезда ТикТока Джехан Томас из Британии страдала от мигреней.

Знаменитость скончалась после того, как несколько месяцев не могла унять головную боль.

Неожиданная кончина Томас, которой было всего 30 лет, шокировала окружающих.

Известно также, что блогеру поставили диагноз неврит зрительного нерва, а за 2 дня до кончины та писала, что ее будут оперировать.

У нее осталось двое сыновей 3 и 1,5 лет.