Сюткин заявил, что его не цепляет творчество Shaman

Валерий Сюткин признался, что не может выделить сегодня никого из молодых исполнителей. Творчество Ярослава Дронова его также не трогает.

Валерий Сюткин понимает, что композиции Ярослава Дронова слушает молодежь, но ему они не нравятся.

Музыкант предположил, что он уже, видимо, старый для таких треков.

Примечательно, что музыкант не смог выделить ни одного из современных артистов, чье творчество было бы на высоте.

Сюткин отметил, что нет сейчас песен, которые бы исполняла вся страна хором.