Китай обвинил военный корабль США в «незаконном проникновении» в территориальные воды

Китайские военные заявили, что попросили военный корабль США покинуть свои территориальные воды в Южно-Китайском море.

Эсминец «Милиус» был «предупрежден» о необходимости «покинуть район» после входа в воды вокруг Парасельских островов, сообщило в четверг Южное территориальное командование Народно-освободительной армии.

Американские военные оперативно отклонили претензии Китая, как заведомо «ложные».

Китайские военные обвинили военный корабль США в «незаконном проникновении» в территориальные воды Китая «без разрешения китайского правительства».

Таким образом, корабль «нанес ущерб» миру и стабильности в регионе.

Соединенные Штаты будут продолжать свои действия везде, где это позволяет международное право, заявили в ответ в Пентагоне.