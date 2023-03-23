Пригожин осудил Пугачеву за недостойное поведение в Израиле
2023-03-23 13:19
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал исполнительницу Аллу Пугачеву за поведение в Израиле.
Иосиф Пригожин убежден, что поведение Аллы Пугачевой в Израиле недостойно звания великой женщины, как ее называли.
Продюсера поражает, что ранее Алла Борисовна, обращаясь к соотечественникам, называла РФ великой державой, поддерживала власть, а теперь...
Также досталось от Пригожина Лайме Вайкуле и Валерию Меладзе, которые поют песни на русском.
Музыкальный деятель убежден, что 9 из 10 уехавших за границу звезд на фоне СВО жалеют о своем поспешном решении.
Опубликовано: Наталья Гончарова