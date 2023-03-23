ЦБ Швейцарии повысил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта

Швейцарский национальный банк (SNB) снова повышает процентные ставки из-за возобновления инфляционного давления и несмотря на недавние потрясения в банковском секторе.

Ключевая процентная ставка SNB будет повышена на 0,5 процентных пункта до 1,5 процента, как объявил центральный банк в четверг.

По мнению центрального банка, нельзя исключать, что для обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе потребуется дополнительное повышение процентных ставок. В случае необходимости банк также намерен продолжить интервенции на валютном рынке.

Ввиду более сильных побочных эффектов и еще более сильного инфляционного давления из-за рубежа банк теперь прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 2,6% в 2023 году и на уровне 2,0% в 2024 и 2025 годах.

Рост цен в Швейцариии составил в феврале 3,4 процента.

