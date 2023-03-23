Студент, обвиняемый в расстреле в Денвере, найден мертвым

Студент, обвиняемый в стрельбе и ранении двух преподавателей в своей средней школе в Денвере, был найден мертвым рядом со своим автомобилем.

Офис коронеров округа Парк подтвердил, что тело принадлежит 17-летнему Остину Лайлу, который застрелил преподавателей, когда они досматривали его на наличие оружия в рамках "плана безопасности", разработанного для юноши на основе предыдущих проблем с поведением.



Ученик Восточной средней школы скрылся с места стрельбы пешком сразу после нападения, которое произошло в среду незадолго до 10 часов утра по местному времени (1600 GMT).



Департамент полиции Денвера сообщил в своем твиттере, что рядом с автомобилем подозреваемого было обнаружено тело, добавив, что личность и причину смерти установит судмедэксперт округа Парк.



"У этого конкретного ученика был план безопасности, согласно которому его должны были обыскивать в начале учебного дня каждый день", - сказал журналистам начальник полиции Денвера Рон Томас во время пресс-конференции.