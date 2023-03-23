Куба в среду обрушилась с критикой на власти Майами и бейсбольных чиновников.

Куба в среду обрушилась с критикой на власти Майами и бейсбольных чиновников за то, что они допустили то, что они назвали "гнусными и организованными" нападениями на своих игроков во время полуфинала Мирового бейсбольного турнира на прошлой неделе.



В воскресенье команда США играла против команды Кубы в LoanDepot Park в Майами, городе, где проживает самое большое количество американцев кубинского происхождения в США, а также многие из наиболее ярых противников коммунистического правительства Кубы.



Министерство иностранных дел Кубы в своем заявлении в среду высоко оценило выступление и профессионализм американской команды, которая обыграла кубинцев со счетом 14:2, но заявило, что дедовщина в отношении игроков поставила Кубу в несправедливо невыгодное положение.



"С явной целью дестабилизировать наших игроков, против них, против делегации, которая их сопровождала, и против болельщиков на стадионе были совершены неоднократные действия различного рода", - говорится в заявлении.