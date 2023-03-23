Джиган высказался по поводу избиения своей дочери Ариелы в школе

Накануне сообщалось о том, что старшую дочь рэпера Джигана Ариелу избили в школе. Звездный отец прокомментировал ситуацию.

Джиган заявил, что до него никак не может дойти, как можно поднять руку на девочку, которая никому ничего плохого не сделала.

Рэпер добавил, что никаких серьезных последствий, к счастью, у его дочери нет, но тот факт, что мальчик бьет девочку нормой не является.

Конечно, хулиган извинился перед наследницей артиста, извинения звездному семейству принесла и школа.

До этого о ситуации писала взбешенная мать Ариелы Оксана Самойлова.