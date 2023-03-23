Израильский лидер остановил законопроект против христианского прозелитизма

Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что он будет препятствовать принятию предложения о наказании христианского прозелитизма тюремным заключением.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что он будет препятствовать принятию предложения влиятельного союзника в его правящей коалиции о наказании христианского прозелитизма тюремным заключением.



Это предложение вызвало бурю протеста среди христиан-евангелистов - одних из самых сильных и влиятельных сторонников Израиля в США.



Законопроект был представлен в январе парой ультраортодоксальных еврейских законодателей, включая Моше Гафни, который возглавляет финансовый комитет парламента. В нем говорится, что подстрекательство к обращению кого-либо в свою веру должно караться одним годом тюремного заключения, а подстрекательство к обращению несовершеннолетнего - двумя годами.



"В последнее время участились попытки миссионерских групп, в основном христианских, добиваться обращения в свою веру", - говорится в документе.



Законопроект так и не был принят, но на этой неделе он привлек широкое внимание американского евангелического мира после того, как о нем сообщил евангелический новостной сайт All Israel News.



В среду Нетаньяху объявил в Твиттере: "Мы не будем продвигать никакой закон против христианской общины".



Гафни сказал, что он внес этот законопроект в качестве процедурного вопроса, как он делал это в прошлом, и не планирует его продвигать.