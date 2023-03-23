На юго-востоке Турции произошло очередное землетрясение магнитудой 5,3 балла

В юго-восточной Турции, которая месяц назад стала центром разрушительной стихии, произошло новое землетрясение.

Эпицентр землетрясения силой 5,3 балла, как и предыдущие сильные толчки, находился в провинции Кахраманмарас, заявили в четверг органы гражданской защиты Афада.

Репортер DPA в городе Газиантеп сообщил о сильной тряске.

6 февраля два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла сотрясли юго-восток Турции и север Сирии. Всего погибло около 57 000 человек, а миллионы остались без крова.