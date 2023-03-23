Премьер-министр Испании Педро Санчес встретится с Си в Пекине на следующей неделе

Глава испанского правительства Педро Санчес на следующей неделе отправится в Пекин, чтобы встретиться с президентом Си Цзиньпином, чтобы обсудить план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Визит Педро Санчеса состоится за три месяца до того, как Испания примет на себя председательство в Европейском союзе (1 июля) сроком на шесть месяцев, подчеркнул министр по делам президентства Феликс Боланьос в интервью общественному телевидению TVE.

Кроме того, эта встреча с китайским лидером даст Педро Санчесу возможность «объяснить видение европейского председательства» на указанную проблематику, отметил Феликс Боланьос.