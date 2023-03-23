Терминал 1 парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль заблокирован демонстрантами
2023-03-23 13:54
Фильтрующий барьер, препятствующий проезду автомобилей к территории терминала, будет снят в конце дня, сообщают парижские СМИ.
Пассажиры из-за этого вынуждены завершать свое путешествие в пешем порядке по обочине автомагистрали А1.
У входа в терминал 1 аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль проходит необъявленная демонстрация, сообщили в группе Aéroports de Paris.
Транспортные средства останавливаются лишь в окрестностях самого загруженного аэропорта Франции.
Опубликовано: Тарас Медведев