Терминал 1 парижского аэропорта Руасси-Шарль де Голль заблокирован демонстрантами

Фильтрующий барьер, препятствующий проезду автомобилей к территории терминала, будет снят в конце дня, сообщают парижские СМИ.

Пассажиры из-за этого вынуждены завершать свое путешествие в пешем порядке по обочине автомагистрали А1.

У входа в терминал 1 аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль проходит необъявленная демонстрация, сообщили в группе Aéroports de Paris.

Транспортные средства останавливаются лишь в окрестностях самого загруженного аэропорта Франции.