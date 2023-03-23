В результате неудачного голосования турецкая партия HDP не будет выдвигать своего кандидата

Прокурдская Демократическая партия народов Турции (HDP) и ее союзники не будут выдвигать кандидата в президенты в мае, заявила партия в среду.

Прокурдская Демократическая партия народов Турции (HDP) и ее союзники не будут выдвигать кандидата в президенты в мае, заявила партия в среду, повышая перспективу объединения оппозиции против переизбрания президента Тайипа Эрдогана.



HDP также заявила, что будет баллотироваться в парламент от партии "Зеленые левые", чтобы обойти ее возможное закрытие, план, который, по словам ее со-лидера, вынашивался с момента возбуждения дела в Конституционном суде в середине 2021 года.



Эрдоган сталкивается с самым серьезным вызовом своему правлению за более чем два десятилетия руководства Турцией, и последние опросы показывают, что он отстает от Кемаля Киликдароглу, кандидата от Альянса нации, состоящего из шести партий.



Но голоса HDP будут иметь решающее значение для оппозиции, чтобы превысить 50%, необходимые для избрания президента 14 мая, а также обеспечить большинство в парламенте на выборах в тот же день.