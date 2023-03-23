FTX заключила сделку по взысканию более $400 млн с хедж-фонда Modulo

Обанкротившаяся криптобиржа FTX достигла соглашения о возврате более 400 миллионов долларов наличными от хедж-фонда Modulo Capital.

Вернув 97% денег, которые компании FTX направили хедж-фонду в 2022 году, согласно судебным документам, поданным в среду.



Багамская компания Modulo согласилась выплатить 404 миллиона долларов наличными и отказаться от своих прав на 56 миллионов долларов в активах, хранящихся на криптобирже FTX, согласно заявлению, поданному в американский суд по делам о банкротстве в штате Делавэр.



FTX подала заявление о защите от банкротства в ноябре, заявив, что она не в состоянии полностью вернуть деньги клиентам, разместившим средства на ее бирже. Новый генеральный директор FTX Джон Рэй заявил, что его главным приоритетом является возврат активов, чтобы вернуть деньги клиентам FTX.



Согласно судебным документам, аффилированный с FTX хедж-фонд Alameda Research отправил 475 миллионов долларов в Modulo в серии переводов, начавшихся в мае 2022 года, когда FTX теряла деньги и шла к банкротству.