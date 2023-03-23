Комиссия по ценным бумагам и биржам США угрожает подать в суд на Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) угрожает подать в суд на Coinbase Global Inc из-за некоторых продуктов этой криптобиржи.

Акции Coinbase упали почти на 13% до $67,33 на расширенных торгах после того, как компания сообщила в среду, что регулятор направил ей уведомление Wells - официальное заявление о том, что сотрудники SEC намерены рекомендовать принудительные меры.

Потенциальные принудительные действия будут связаны с аспектами спотового рынка Coinbase, а также с ее продуктами Earn, Prime и Wallet, заявила компания.

С момента краха FTX в прошлом году SEC усилила меры по пресечению деятельности криптоиндустрии, а такие сервисы по стакингу, как Earn от Coinbase, находятся под повышенным вниманием из-за отсутствия регистрации.

Стакинг - это процесс, в котором держатели криптовалют добровольно принимают участие в подтверждении транзакций на блокчейне. Эти продукты часто предлагают клиентам баснословную доходность.

В прошлом месяце компания Kraken согласилась закрыть свой американский криптовалютный стакинг-сервис и выплатить 30 миллионов долларов в виде штрафов, чтобы урегулировать обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США в том, что она не зарегистрировала программу.